البيطرة تطور التعاون مع وزارة الصناعة لتسويق اللقاحات والأدوية المنتجة محلياً

2020/10/16 | 16:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت دائرة البيطرة احدى دوائر وزارة الزراعة عن اتفاقها لتطوير التعاون مع وزارة الصناعة الاتحادية لغرض دعم الناتج المحلي من الأدوية البيطرية و اللقاحات التي تقوم وزارة الصناعة بانتاجها وحسب المواصفات التي تضعها و تقرها دائرة البيطرة .

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