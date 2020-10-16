البيطرة تطور التعاون مع وزارة الصناعة لتسويق اللقاحات والأدوية المنتجة محلياً

2020/10/16 | 16:50 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت دائرة البيطرة احدى دوائر وزارة الزراعة عن اتفاقها لتطوير التعاون مع وزارة الصناعة الاتحادية لغرض دعم الناتج المحلي من الأدوية البيطرية و اللقاحات التي تقوم وزارة الصناعة بانتاجها وحسب المواصفات التي تضعها و تقرها دائرة البيطرة .
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيطرة تطور التعاون مع وزارة الصناعة لتسويق اللقاحات والأدوية المنتجة محلياً) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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