بالوثيقة ... احالة ملف استجواب

2020/10/16 | 16:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف عضو لجنة الاعلام والاتصالات النيابية، علاء الربيعي عن احالة ملف استجواب هيئة الاعلام والاتصالات بعد كشف ملفات الفساد بالوثائق وتمت احالة الطلب لرئيس مجلس النواب.

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