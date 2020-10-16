مطار بيروت يكشف عن زيف فحوصات كورونا في العراق

2020/10/16 | 16:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الصحة اللبنانية عن اصابات بالجملة للمسافرين العراقيين بفيروس كورونا رغم امتلاكهم فحوصات سلبية اجروها في العراق مما يؤكد وجود شكوك بالفحوصات.

وبحسب وثيقة صادرة من وزارة الصحة اللبنانية، فإنه تم رصد أربع وثمانين حالة إيجابية في الرحلات القادمة إلى لبنان خلال يومين منها سبع وسبعين حالة قادمة من العراق اغلبيتها من مطار النجف.

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