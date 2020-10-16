مسلحون يغتالون منتسبا أمنيا في فوج طوارئ ميسان ويصيبون طفله

2020/10/16 | 16:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اغتال مسلحون مجهولون منتسبا أمنيا في فوج طوارئ ميسان وسط مدينة العمارة ، بحسب ما أفاد به مصدر أمني.

وقال المصدر إن مجموعة مسلحة أطلقت النار على منتسب في أفواج طوارئ ميسان وأردته قتيلاً في منطقة حي الوحدة الاسلامية وسط مدينة العمارة، مضيفا أن أحد أطفال المنجي عليه تعرض للإصابة خلال إطلاق النار.

بدورها، نفت مديرية شرطة ميسان أن تكون حادثة قتل أحد منتسبيها مدرجة تحت بند جرائم الاغتيال أو السطو المسلح، مبينة أن الحادثة ناتجة عن مشاجرة وخلافات عائلية سابقة.

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