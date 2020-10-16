2020/10/16 | 16:50 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وزارة الصحة: تسجيل 3501 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3210 شفاء و56 وفاة

– الصحة: حالات الشفاء الكلي: 353962 حالة بنسبة شفاء أكثر من 84 بالمئة.

– الصحة: عدد الإصابات الكلي: 440303 إصابات .

– الصحة: عدد الحالات التي تحت العلاج: 56199 حالة.

– الصحة: عدد الحالات الراقدة في العناية المركزة: 490 حالة.

– الصحة: عدد الوفيات الكلي: 10142 وفاة.

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