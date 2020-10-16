الحكومة تنوي تطبيق ضريبة الدخل على الراتب والمخصصات ابتداءً من الشهر الحالي

2020/10/16 | 16:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادكشفت مصادر سياسية مطلعة، عن وجود نية حكومية لاصدار قرار بتطبيق قانون ضريبة الدخل على اجمالي الراتب منذ شهر تشرين الأول الحالي.

وتفرض وزارة المالية، ضريبة دخل تبلغ من 3٪ إلى 15٪ على الراتب الاسمي للموظفين.





وقالت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، لـ"الاقتصاد نيوز"، إن الحكومة توجه ازمة كبيرة في توفير السيولة، لدفع رواتب الموظفين، خصوصا الشهر الحالي، مشيرة إلى أن رواتب الشهر الحالي تشهد عجزا كبيرا بعد استنفاذ الحكومة للقروض الداخلية وان إيرادات النفط غير كافية لذلك.





ونوهت إلى أن تطبيق قانون ضريبة الدخل على اجمالي الراتب وليس فقط الراتب الاسمي سيمنح للحكومة مبلغ 600 مليار دينار.





وتطبق الحكومة ضريبة دخل من دينار إلى 500 الف دينار نسبة 3٪ واذا كان الراتب اكثر من 500 الف وصولا إلى مليون دينار فان ضريبة الدخل 5٪، واذا كان اكثر من مليون وصولا إلى 2 مليون تطبق 10٪ واذا كان اكثر من 2 مليون دينار تطبق 15٪.

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