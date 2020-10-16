نائب يطالب بتحقيق عاجل في قضية شركة (Unaoil) الفرنسية

2020/10/16 | 16:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- سرى جياد /طالب عضو مجلس النواب عدنان الزرفي الحكومة بفتح تحقيق عاجل في قضية شركة (Unaoil) الفرنسية التي استلمت عقود بقيمة 1.7مليار دولار .بعد أن حكمت محكمة الفساد البريطانية على ممثل الشركة بتهمة دفع رشاوي لكبار موظفي الدولة من بينهم وزيري نفط وشركاء في التعاقدات الحكومية.وقال أن أموال البلد يجب أن تسترد […]

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