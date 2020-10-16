شركات فرنسية تعيد تدوير الكمامات الطبية لتحويلها إلى معدات بلاستيكية

2020/10/16 | 16:54 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نبدأ جولتنا من مدينة ميلانو الإيطالية التي تسعى أن تصبح أكثر المدن الإيطالية خضرة، فسيتم غرس 3 ملايين شجرة لخفض درجات الحرارة.



وننتقل بعدها إلى فرنسا، وبالتحديد إلى شركات تعمل على تعقيم وإعادة تدوير مخلفات الكمامات لتحويلها إلى معدات بلاستيكية أو حتى إلى كمامات جديدة.



وإلى أذربيجان، لإلقاء نظرة على انخفاض منسوب المياه في نهر كورا الذي يزود الكثير من مدن القوقاز.



وفي العراق، تحارب البلاد شبح الجفاف خاصة بعد انخفاض منسوب المياه في دجلة والفرات.



ونختم جولتنا من جزيرة قبرص التي لم تعد ملاذا آمنا للسلاحف البحرية المهددة بالانقراض.

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