بالصور.. حريق قرب مجمع طريبيل الحدودي ومصرع سائق

2020/10/16 | 16:56 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: اين نيوز} أحترق صهريج محمل بالنفط الخام ومصرع سائق قرب الحدود العراقية الأردنية.وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني تلقت وكالة {اين نيوز} نسخة منه، ان "فرق الدفاع المدني في محافظة الأنبار، أخمدت حادث حريق أندلع في صهريج محمل بمادة النفط الخام وانتشال جثة سائقه إثر انقلاب الصهريج على الخط السريع في العمق الحدود العراقية بحوالي ٤٠ كيلو في مجمع طربيل الحدودي".وأضاف ان "مفارز الدفاع المدني في مركز طربيل تمكنت من السيطرة على الحادث وإخماد النيران المندلعة في الصهريج وإخراج جثة السائق المتوفي ونقله إلى مستشفى الرطبة وفق السياقات المتبعة".

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