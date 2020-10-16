السفير البريطاني في العراق يؤكد على المحافظة على التراث العراقي من خلال عدة قرارات

2020/10/16 | 16:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة_ سرى جياد/ عبر السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي عن إعجابه بإرث العراق الثقافي .وأكد أن المملكة المتحدة سوف تستخدم صندوق التراث الثقافي للمساعدة في الحفاظ على التراث العراقي ، وقال في تدوينته على حساب تويتر “‏أن للعراق أرث ثقافي غني بشكل لايصدق.كان لي الامتياز بزيارة مدينة خنس الآشورية حيث استمعت للدكتور […]

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