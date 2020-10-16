2020/10/16 | 17:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اكد المستشار الاقتصادي لرئاسة الوزراء مظهر محمد صالح ان تدخل مصرف الرافدين في نشاطات البيع والشراء قد توفر الاستقرار في سوق الصرف.وقال في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الجمعة ، ان : تطوير نوافذ بيع الدولار من خلال المصرف التجاري الحكومي الاول اي مصرف الرافدين ،هو تجسيد عمليات السوق النقدي التي يمارسها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار : دخول مصرف الرافدين في مزاد العملة يوفر الاستقرار في سوق الصرف) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار : دخول مصرف الرافدين في مزاد العملة يوفر الاستقرار في سوق الصرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).