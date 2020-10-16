هجمات إلكترونية واسعة على موانئ إيرانية

2020/10/16 | 17:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأفادت وسائل إعلام محلية، أن البنية التحتية الكهربائية قد تم اختراقها، الأربعاء، لكن العمل استمر في الموانئ بدون توقف.

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