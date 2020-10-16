بالوثائق.. رد الطعون بقرار ايقاف تجديد تراخيص شركات الهاتف النقال

2020/10/16 | 17:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت وثائق حصلت “تقدم” على نسخة منها، عن صدور قرار تمييزي من رئاسة محكمة استئناف بغداد-الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية بتصديق قرار قاضي محكمة بداءة الكرخ ورد الطعون التمييزية، ما يعني الاستمرار بتنفيذ الامر الولائي الخاص بايقاف تجديد تراخيص شركات الهاتف النقال وأنه صحيح وموافق للأصول واحكام القانون.

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