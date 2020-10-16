كشفت وثائق حصلت “تقدم” على نسخة منها، عن صدور قرار تمييزي من رئاسة محكمة استئناف بغداد-الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية بتصديق قرار قاضي محكمة بداءة الكرخ ورد الطعون التمييزية، ما يعني الاستمرار بتنفيذ الامر الولائي الخاص بايقاف تجديد تراخيص شركات الهاتف النقال وأنه صحيح وموافق للأصول واحكام القانون.
التالي
منذ 56 دقيقة
الصحة تسجل 3501 اصابة و 67 حالة وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق
منذ 5 ساعات
التعليم تكشف عن خطتها لاستيعاب الطلبة الجدد
منذ 6 ساعات
أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في العراق
منذ 18 ساعة
الزراعة تعلن تصدير 60 الف طن من التمور الى مختلف دول العالم
منذ 20 ساعة
أعداد الطائرات العابرة والمقبلة والمغادرة لأجواء العراق الشهر الماضي
منذ 21 ساعة
صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 622 المسجلة اليوم بكورونا
منذ 21 ساعة
ضبط تلاعب في القيمة الدولارية للبضاعة وإعادة مواد تالفة في منفذي خور الزبير والشيب
منذ 22 ساعة
الصحة: الوضع الصحي في العراق تحت السيطرة حتى الآن
منذ 22 ساعة
امانة بغداد تباشر تنفيذ خط طواريء لخدمة مناطق غرب العاصمة استعداداً للامطار
منذ 23 ساعة
صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 423 المسجلة اليوم بكورونا
مقالات ذات صلة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق.. رد الطعون بقرار ايقاف تجديد تراخيص شركات الهاتف النقال) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق.. رد الطعون بقرار ايقاف تجديد تراخيص شركات الهاتف النقال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).