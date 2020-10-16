توزيع 29 إصابة جديدة بالفيروس في محافظة الأنبار

2020/10/16 | 17:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اصدرت دائرة صحة محافظة الانبار، الجمعة، توضيحا حول الاصابات بفيروس كورونا والتي بلغت 29 إصابة سجلت هذا اليوم في المحافظة.



وذكرت الدائرة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه (16 تشرين الاول 2020)، ان الاصابات الجديدة توزعت كالتالي:

قضاء الرمادي ١٠

قضاء الگرمة ٨

قضاء الرطبة ١١

واشار البيان الى انه "تم تسجيل 32 حالة شفاء"، مؤكدا انه "تم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية وفرقنا الصحية مستمرة بمتابعة جميع الملامسين".

ودعا البيان، "المواطنين للالتزام بالتعليمات الصادرة من دائرة صحة الانبار وتجنب التجمعات وعدم اقامة الولائم ومجالس العزاء والحفلات والابتعاد عن التزاور بين العوائل وتجنب المصافحة والتقبيل والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والتقيد بأساسيات النظافة الشخصية والعامة والاتصال بدائرة صحة الانبار او مراجعة اقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض".

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