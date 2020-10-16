2020/10/16 | 17:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لويز كليك شاعرة أمريكية متوجة بنوبل واشنطن – مرسي ابو طوق مُنحت جائزة نوبل للآداب هذا العام للشاعرة الأمريكية لويز كليك.وهي خطوة توجت مسيرتها الشعرية التي سبق أن قطفت فيها العديد من الجوائز الأدبية الرفيعة.وأشادت الأكاديمية السويدية في بيان منحها الجائزة بـ “صوتها الشعري المتميز، الذي يُضفي بجماله المجرد طابعا […]

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