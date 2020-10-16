2020/10/16 | 17:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بشأن تصاعد الدعوات لضم العراق إلى المنظمة التجارة العالمية تضع العالم الثالث على المسار الكارثي حسين سرمك حسن # لا يوجد أي ربح من التجارة الحرّة للبلدان النامية، خسائر فقط ولكنهم مخطئون في العديد من هذه المجالات.أولا، إن فوائد التجارة الحرة مبالغ فيها، وخاصة في العالم النامي.في جميع البلدان النامية التي أخذت على […]

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