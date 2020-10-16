2020/10/16 | 17:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شورت وفانيلة وكمّامة – عمار يحيى بين منطقتي الانتفاع والضرر يعيش الانتهازيّ دائما مثل كل الكائنات الطفيلية الأخرى، ومع ظهور البوادر الأولى لبداية أية أزمة، يتربص في الزوايا المظلمة منتظرًا اللحظة المناسبة للانقضاض وتحويل الضرر إلى فوائد مضاعفة أيما كانت الأضرار بالآخر.الانتهازي هذه المرة غيّر واحدة من أهم قواعد الحياة اليومية خلال العصور الحديثة، […]

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