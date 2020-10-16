برلمانيون أوروبيون يطالبون بـ عزل ايران وطرد سفرائها

2020/10/16 | 17:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد البرلمانيون، في بيانهم، على ضرورة حماية أوروبا من إرهاب حكومة النظام الإيراني.

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