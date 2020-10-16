حصيلة الإصابات بفيروس كورونا تتجاوز 420 ألف حالة

2020/10/16 | 17:16 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن تسجل 3501 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "عدد الفحوصات المختبرية لهذا اليوم بلغت 20004، ليرتفع عدد الفحوصات الكلية 2588780".

وبلغت الإصابات الجديدة لهذا اليوم 3501 إصابة تفوقها حالات الشفاء التي بلغت 3210 حالة، وفق البيان، فيما سجل مؤشر الوفيات 56 حالة وفاة.

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