اسبانيا تتعهد بدعم كرة القدم النسوية في العراق

2020/10/16 | 17:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحاد العراقي لكرة القدم

المعلومة/بغداد..

عقدَ اجتماعٌ تنسيقي بين اللجنة النسوية في الهيأة التطبيعية بحضور رئيسة اللجنة، ازهار محمد جاسم، وممثل عن اتحاد غرب آسيا ورابطة الدوري الاسباني للسيدات، لمناقشة السبل الكفيلة بالنهوض بواقع الكرة النسوية العراقية.

وقالتْ رئيسة اللجنة، الدكتورة ازهار محمد في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “الاجتماع طرحت فيه العديد من النقاط المهمة التي يمكن ان تسهم بتطوير كرة القدم النسوية في العراق من خلال تحديد نقاط الضعف، ووضع الخطط والبرامج التي تعضد طرق انتشارها لاكتشاف المواهب”.

واضافتْ “تعهد الجانب الإسباني بفتح قنوات التعاون المتعددة لدعم مشروع تطوير اللعبة في العراق بتدريب وتأهيل المدربات واللاعبات، وإقامة ورش العمل لمختلف المجالات الادارية والتنظيمية والفنية، مع ضرورة الاهتمام بنشر اللعبة في جميع المحافظات والاندية، وتوسيع قاعدتها، ومشاركة المنتخبات الوطنية في البطولات الدولية”.



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