شرب القهوة يوميا يساعد على التخلص من الوزن الزائد والوقاية من السرطان

2020/10/16 | 17:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "الفائدة الصحية لمشروب القهوة أكبر من لذته.هذا المشروب يطيل العمر، ويخفض خطر الموت بأمراض القلب والأوعية الدموية والإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري".

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