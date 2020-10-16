ارتفاع اجور المولدات الاهلية مع عدم انقطاع التيار الكهربائي يثير سخط الكربلائيين

2020/10/16 | 17:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد محافظة كربلاء المقدسة،

استقراراً في وضع الطاقة الكهربائية،

حيث لم تشهد المحافظة انقطاعاً للتيار

الكهربائي منذ بداية الشهر الجاري، في

الوقت الذي طالب مواطنون الحكومة

المحلية بالعمل على تخفيض اجور

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