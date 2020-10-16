2020/10/16 | 17:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت محافظة الانيار، الجمعة، عن موقفها الوبائي لاصابات كورونا لليوم الجمعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعلان التوزيع الوبائي لاصابات كورونا في الانبار) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعلان التوزيع الوبائي لاصابات كورونا في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).