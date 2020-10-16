اعادة نازحين عراقين من الاراضي التركية الى ارض الوطن

2020/10/16 | 17:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة النقل /الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود ، الجمعة ، نقل واعادة عدد من النازحين من مخيمات الايواء داخل الاراضي التركية الى مناطقهم الاصلية في العراق ،ضمن جهود وزارة النقل في اللجنة العليا لاعادة توطين النازحين .رررر

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