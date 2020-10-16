مشاركة الرسام الايزيدي خدر دحام في احياء يوم التراث الاوروبي في فرنسا

2020/10/16 | 17:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – حسام الشاعر شارك الفنان الايزيدي خدر دحام بلوحة فنية مرفقة بقصيدة عن شنكال في احياء ذكرى يوم التراث الاوربي في فرنسا.“خدر دحام” في تصريح خاص لــ “ايزيدي 24” بيّن أنه “شاركت بلوحة فنية مرفقة بقصيدة في الفعالية التي نظمها طاقم غاليري Galerie Têt’de d’Art في فرنسا تحت عنوان / يوم التراث …

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