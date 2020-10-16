2020/10/16 | 17:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – أعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن تسجيل 3501 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وذكرت الوزارة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الجمعة، أن “عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بلغ 3501، فيما تماثل 3210 حالات للشفاء من الوباء”، مبينة أن “عدد حالات الوفاة بلغت 56”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي في العراق : تسجيل 3501 إصابة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموقف الوبائي في العراق : تسجيل 3501 إصابة جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).