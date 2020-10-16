الحشد الشعبي يعلن مقتل قاضي بالمحكمة الشرعية لداعش في ديالى

2020/10/16 | 17:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اعلن الناطق باسم محور ديالى في الحشد الشعبي، صادق الحسيني، الجمعة، 16 تشرين الأول، 2020، مقتل قاضي في المحكمة الشرعية لدى تنظيم داعش بمحافظة ديالى.

وقال الحسيني في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المدعو ابو محمد، آخر قضاة ما يعرف بالمحكمة الشرعية في تنظيم داعش الإرهابي، قُتل متأثراً بجراحه، بعد اصابته بقصف صاروخي طال اوكار اوكار داعش قرب المطيبيجة على الحدود الفاصلة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين".

واضاف أن "القتيل يحمل القاب كثيرة من بينها آخر قضاة المحكمة الشرعية ضمن ما يعرف بولاية ديالى في تنظيم داعش"، مشيرا إلى ان "هذه المحكمة والتي انشأها داعش لغرض اعدام المدنيين في المناطق التي اجتاحها بعد حزيران 2014 ".

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