فيديو.. رانيا يوسف تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الـ17

2020/10/16 | 17:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ تحتفل الفنانة المصرية رانيا يوسف ، بعيد ميلاد إبنتها نانسي ، الذي يوافق اليوم الجمعة 16 أكتوبر.ونشرت رانيا ، مقطع فيديو يجمع صوراً لها مع إبنتها على أنغام أغنية “أمورتى الحلوة” للفنانة صباح ، عبر حسابها على موقع تويتر ، وعلقت قائلة: “عيد ميلاد بنتي وصاحبتي نانسي كل سنة وانتي حتة […]

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