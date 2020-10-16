العراق على موعد مع أمطار تتركز في منطقة محددة (خرائط)

2020/10/16 | 17:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

تشير توقعات احوال الطقس، الجمعة، إلى وجود فرص للامطار تتركز شمال العراق قبل نهاية الشهر الحالي.

وقال المتنبئ الجوي الأقدم في مطار البصرة الدولي، صادق عطية، في تدوينة نشرها عبر حسابه بـ"الفيسبوك" وتابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (16 تشرين الأول 2020): "ما تزال الحالة الجوية والامطار المتوقع ان تؤثر علينا قبل نهاية الشهر الحالي غير واضحة حتى الان، بسبب التقلبات في الموسم الانتقالي".

وأضاف، انه "لحد الان يوجد ضعف في الرطوبة المدارية الداعمة وطبيعة نزول الهواء البارد في الطبقات العليا يعتبر سلبي من ناحية الامطار، في انها لن تشمل كافة المدن".

وتابع: "وهناك فرص متوقعة للامطار تتركز شمال العراق للفترة اعلاه".

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