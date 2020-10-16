الانبار العثور على مخبأ للعبوات الناسفة بحملة دهم وتفتيش شرقي الفلوجة 

2020/10/16 | 17:34 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

اعلن مصدر امني في مديرية الاستخبارات العسكرية ،الجمعة، العثور على مخبأ للعبوات الناسفة بحملة دهم وتفتيش استهدفت مناطق شرقي مدينة الفلوجة .

وقال المصدر في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ، ان ” قوة امنية من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وفوج الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة شرعت بحملة دهم وتفتيش واسعة النطاق استهدفت مناطق مختلفة من قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة ، تمكنت من خلالها من العثور على مخبأ للعبوات الناسفة والمواد المتفجرة يعود لخلايا عصابات داعش الاجرامية “.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ان” المخبأ ضم 35 عبوة على شكل صفيحة و 8 مساطر تفجير و 4 مقذوفات ،مبينا ان” ، وحدة معالجة المتفجرات ابطلت مفعول المواد المضبوطة دون وقوع اي اصابات بشرية في صفوف القوات الامنية ، مشيرا الى ان “.



معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من ضبط المخبأ ، موضحا ان” معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من ضبط المخبأ “.



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