الخارجية اليونانية: تركيا قاسم مشترك لجميع توترات المنطقة

2020/10/16 | 17:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، اليوم الجمعة، تدخل أنقرة في أزمة ناغورني كاراباخ بين أذربيجان وأرمينيا، فيما أكد دعم أثينا ليريفان في ظل "الاستفزاز التركي".

وقال دندياس عقب لقاء نظيره الأرميني، زهراب مناتساكانيان، إن تدخل تركيا في الأزمة أثار مخاوف جدية على المستوى الدولي.

وأضاف وزير الخارجية اليوناني: "جميع التوترات والأعمال غير القانونية، ولا سيما في سوريا والعراق وقبرص وليبيا وشرق البحر الأبيض المتوسط، لها قاسم مشترك معروف.



القاسم المشترك هو تركيا.



وذلك في تحد لدعوات الاتحاد الأوروبي لاحترام الشرعية الدولية".

وأشار إلى أن الحلول الدائمة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الوسائل الدبلوماسية، فضلا عن العودة إلى طاولة المفاوضات، محذرا من وجود تحديات أمنية خطيرة للغاية "في الجوار المباشر، لكننا نسعى جاهدين لإيجاد حلول دبلوماسية، لصالح السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة".

وأوضح أنه في "كلتا الحالتين، من الأهمية بمكان أن يميز المجتمع الدولي تمييزا واضحا بين أولئك الذين أشعلوا التوترات وأثاروها وأولئك الذين يحافظون على نهج بنّاء، ويظلون ملتزمين بالحل السلمي للنزاعات".

PUKmedia عن وكالات‌

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