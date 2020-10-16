2020/10/16 | 17:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رؤية نقدية لطبيعة الإتفاقات بين الحكومة والإقليم – عقيل جبر علي المحمداوي ازاء اتفاق سنجار وما سبقه من اتفاقات وتفاهمات بشأن المناطق المتنازع عليها (والتي نلاحظ عن طريق البحث والاستقصاء ان سنجار ليست جزءا من هذه المناطق المتنازع عليها) وازمة كركوك السابقة وكذلك نسبة الاقليم من الموازنة العامة الاتحادية ومطالبات وخلافات متعددة […]

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