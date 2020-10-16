2020/10/16 | 17:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مارك لا يحب فيروز – علي كاظم صباح اليوم نشرت فديو على صفحتي الشخصية الفيسبوك اغنية للمطربة فيروز ” شايف البحر شو كبير بكبر البحر بحبك ” لكي يستمتع بها الاصدقاء والمتابعون الذي يصل عددهم الى ثلاثين الف شخص وقلت مع نفسي جميل أن افتتح الصباح كما هو معتاد بأغنية لفيروز الشرق والعرب وأوروبا وما زيارة […]

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