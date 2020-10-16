2020/10/16 | 17:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الله اللامي..الأمل مع الألم – اسماعيل الراشد الجميلي في حفل توقيع أحد كتب المرحوم عبد الله اللامي نقيب الصحفيين السابق في نادي العلوية العريق والذي رعته جريدة الزمان مشكورة” والذي كان لصفوة الحضور من مختلفي الاتجاهات والعقائد وكلماتهم كانت دالة عميقة على احترامهم لشخصية المحتفى به وباتجاهه القومي العروبي ، والذي عانى المؤمنون بهذا […]

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