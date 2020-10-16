انتخاب” مرتضى الخزرجي” نقيب لاطباء ديالى

2020/10/16 | 17:44 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

صوت اعضاء نقابة الاطباء فرع ديالى، الجمعة، على مرتضى الخزرجي نقيب لهم للدورة القادمة.

وقال الخزرجي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” انتخابات نقابة اطباء ديالى اقيمت اليوم في بعقوبة بحضور 153 عضو وجرى انتخابه بـ149 صوت للدورة القادمة لمدة 3 سنوات “.

واضاف الخزرجي،ان” انتخابات جرت بشفافية عالية واشراف قضائي مؤكدا بان انتخابه باغالبية الاصوات تؤكد ثقة الاعضاء به “.

وكان الخزرجي نقيب لاطفاء ديالى لعدة دورات بعد 2003 وهو من الاطباء المعروفين في المحافظة عمل مسؤول شعب واقسام مهمة في دائرة صحة ديالى”.انتهى 25 ف

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