اختيار الموسيقار قتيبة النعيمي مستشاراً للأوبرا اللبنانية

2020/10/16 | 17:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- فاطمة رحمة

إختارت الأوبرا اللبنانية الموسيقار العراقي قتيبة النعيمي مستشاراً لها.

وقال النعيمي لوكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "يرغب أن يسلط الضوء على مجهود الأوبرا اللبنانية في صناعة فن الأوبرا باللغة العربية، الذي يعد انجازاً كبيراً"، مؤكداً أنه "يفكر بانشاء ورسم الهوية العربية المعاصرة لفن الأوبرا والموسيقى".

وأضاف أن "فن الأوبرا لا يلقى دعماً في معظم الدول العربية ،على الرغم من أن الدول العربية لديها تأريخ حافل ،وقصص متنوعة وكتاب سيناريو ومواهب أدائية"، مشيراً إلى أنه"بهذه الوفورات مع الدعم الكافي سنتمكن من تصدير أعمالنا الأوبرالية إلى العالم باللغة العربية وبأسلوب حديث معاصر".

وتابع أن: "أعمال فيردي الأوبرالية..



مثلاً، مكتوبة باللغة الإيطالية، وتؤديها أوبرا باريس أو لوس أنجليس، بلغتها الأصلية الإيطالية؛ لذلك أجد أن بإمكاننا تصدير أعمالنا الفنية وبنفس المستوى الأوروبي في حال توفر الدعم المناسب في كل بلد عربي لهذا الفن الشامل".

وقتيبة النعيمي مؤلف موسيقي ،وعازف كمان عراقي مغترب وحاصل على دبلوم موسيقى من معهد الفنون الجميلة ببغداد، وماجستير من الكونسرفاتوار البلجيكي، وسبق أن عمل عضواً في الأوركسترا السمفونية الوطنية العراقية.

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