الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة يهبط لأول مرة بـ5 أشهر

2020/10/16 | 17:45 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: انخفض الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بعكس توقعات المحللين لأول مرة في 5 أشهر خلال سبتمبر/أيلول الماضي.

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