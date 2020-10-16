2020/10/16 | 17:45 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أصدرت محكمة الكرخ الاتحادية في العراق، قرارًا باستمرار إيقاف تجديد تراخيص شركات الهاتف.وقال النائب المستقل محمد شياع السوداني، في تغريدة له على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة: "رئاسة محكمة استئناف بغداد- الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكم قضائي باستمرار إيقاف تجديد تراخيص شركات الهواتف في العراق) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكم قضائي باستمرار إيقاف تجديد تراخيص شركات الهواتف في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).