فيديو.. “بعد تصدرها التريند” سهير رمزي تكشف سبب انهيارها فى جنازة محمود ياسين

2020/10/16 | 17:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ شيعت ظهر أمس الخميس، جنازة الفنان الراحل محمود ياسين، من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وتم دفنه بمقابر الأسرة بطريق الفيوم ، بحضور عدد كبير من نجوم الفن ، ومن المقرر أن تستقبل الأسرة العزاء في ساحة كمبوند رويال سيتي بالشيخ زايد، اليوم الجمعة بعد صلاة المغرب.وقد أصيبت الفنانة المصرية الكبيرة […]

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