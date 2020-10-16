ضياع القانون في بلد التشريعات

2020/10/16 | 17:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عباس قاسم المرياني

منذ خُلق الانسان وتكاثر على وجه

المعمورة فتكونت بذلك الكيانات البشرية

واستقرت، اصبحت الحاجة ملحة لتقنين

العلاقات البشرية لخلق نوع من الانسجام

بين افرادها وحل كل انواع الخلافا

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