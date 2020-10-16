نبيُّنا سيرةٌ ناصعةٌ رغمَ الافتراءات

2020/10/16 | 17:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عباس قاسم المرياني

مهما كتبْنا من المقالاتِ والكتبِ وحتى

الموسوعات في عَظَمةِ رسولِ الله محمدٍ

(صلى الله عليه وآله) وفضائله، فإننا

نبقى عاجزين ومُقصرين في حقِّ حضرته،

لما له من الأوصافِ الحميد

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