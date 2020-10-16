الخطوط الجوية تعلن جدول رحلاتها طائرتها للغد

2020/10/16 | 17:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، الجمعة، عن جدول رحلات طائراتها ليوم غد السبت.

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