بالوثيقة.. نائب يعلن استكمال ملف استجواب رئيس هيأة الاعلام علي الخويلدي بخصوص ملفات فساد

2020/10/16 | 18:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلن عضو لجنة الاعلام والاتصالات النيابية علاء الربيعي، الجمعة، استكمال ملف استجواب هيأة الاعلام والاتصالات.وقال الربيعي في بيان، إن "الاجراءات القانونية والشكلية لاستجواب رئيس هيأة الاعلام والاتصالات علي ناصر الخويلدي بشأن ملفات فساد تخص عمل الهيئة قد اكتملت بالأدلة والوثائق".وأضاف الربيعي أن "الطلب مع اسماء النواب الموقعين عليه قد قدم إلى رئاسة البرلمان لتحديد موعد إجراء الاستجواب".

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