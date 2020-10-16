2020/10/16 | 18:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسجيل 3210 حالات شفاء في المحافظات بظل إستمرار الإصابات الألفية إحصائية: وفيات كورونا تتخطى المليون على مستوى العالم بغداد – قصي منذر سجلت وزارة الصحة والبيئة 3501 اصابة بكورونا و3210 حالة شفاء وبواقع 56 حالة وفاة ، فيما اظهرت احصائية ان الوفيات على مستوى العالم تخطت المليون شخص.وضمن الحصيلة اليومية لفايروس كورونا في عموم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 3210 حالات شفاء في المحافظات بظل إستمرار الإصابات الألفية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل 3210 حالات شفاء في المحافظات بظل إستمرار الإصابات الألفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).