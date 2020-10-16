2020/10/16 | 18:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البارزاني والخطابي يشدّدان على منح المحافظات سلطة إنجاز المشاريع وفد وزاري إتحادي يبحث في الإقليم جهود إعادة النازحين اربيل – فريد حسن وعد رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني ، محافظ كربلاء، نصيف جاسم الخطابي، بتلبية دعوته لزيارة المحافظة قربيا.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (رئيس الاقليم استقبل الخطابي في اربيل وبحثا ملخصاً بشان الأوضاع […]

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