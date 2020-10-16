2020/10/16 | 18:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متنبىء : أجواء متقلّبة وفرص الأمطار واردة شمالاً بغداد – فائز جواد توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، فرصا لسقوط أمطار في البلاد خلال الأسبوعين المقبلين.وقال عطية في صفحته على فيسبوك، ان (الحالة الجويــة والامطار المتوقـع ان تؤثر على البلاد قبل نهاية الشهر الحالي ماتزال غير واضحة حتى الآن بسبب التقلبات في الموسم الانتقالي)،وأضاف (حتى الآن […]

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