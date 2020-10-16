الكشف عن الالية المتعمدة لاحتساب اعداد الزائرين

2020/10/16 | 18:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت شعبةُ الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات التابعة لقسم المشاريع الهندسيّة في العتبة العبّاسية المقدّسة، عن الآليّة التقنيّة المعتَمَدة التي تمّ من خلالها احتساب عدد الزائرين الذين أدّوا مراسيم زيارة الأربعين لهذا العام، والذين بلغ عددهم أكثر من {14} مليون زائرٍ.

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