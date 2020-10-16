البصرة.. نجاح الخطة الامنية الخاصة باحياء وفاة الرسول

2020/10/16 | 18:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {البصرة:الفرات نيوز} أعلن قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف على نجاح الخطة الأمنية الخاصة بأحياء مراسيم وفاة الرسول الأعظم في مناطق قضاء الزبير خطوة الأمام علي علية السلام ومرقد الأمام أحمد بن علي في قضاء المدينة وكذلك مرقد صالح بن علي في مناطق الشافي وبقية المزارات المقدسة ضمن قاطع المسؤولية.

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