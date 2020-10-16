الانبار تشكل لجنة للنطر بقضية قطع رواتب 4500 من ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين 

2020/10/16 | 18:29 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

اعلن قائممقام قضاء الرمادي بمحافظة الانبار ابراهيم الجنابي ، الجمعة، عن تشكيل لجنة للنظر بقضية قطع رواتب 4500 اسرة من ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين في محافظة الانبار .

وقال الجنابي في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” محافظ الانبار علي فرحان الدليمي عقد اجتماع موسع مع مديري التقاعد العامة وضحايا الارهاب في مؤسسة الشهداء طارق المندلاوي وقرر المجتمعين تشكيل لجنة للنظر بقضية قطع رواتب 4500 اسرة من ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين وبيان الاسباب التي دعت الى وقف رواتبهم بشكل غير قانوني “.

واضاف ان” اللجنة المشكلة سوف تجتمع في مدينة الرمادي لاجل الاستبيان عن حالة كل مواطن تم ايقاف راتبه وبيان وضعه الصحي الحقيقي لإعادة رواتب المعاملات المتوقفة وفق القانون ، مبينا ان” اللجنة ستقوم بفلترة الاسماء واحالت كل من يثبت مخالفته للقانون الى القضاء “.

يذكر ان اسر ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين نظموا وقفة احتجاجية في مدينة الرمادي قبل اسبوع مطالبين الحكومة المركزية بالتدخل لإعادة رواتبهم بعد ايقافها من قبل مديرية التقاعد وبالتنسيق مع مؤسسة الشهداء “.



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