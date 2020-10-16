التعليم تكشف اعداد الطلبة الذين يحملون معدلات من 95 الى 100

2020/10/16 | 18:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجمعة، على التعامل بشفافية وعدالة مع ارتفاع ارتفاع معدلات طلبة السادس الاعدادي للسنة الحالية وارتفاع اعدادهم.

وذكر المتحدث بإسم الوزارة حيدر العبودي، في حديث متلفز تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (16 تشرين الاول 2020)، )، إن "ارتفاع معدلات طلبة السادس الاعدادي للسنة الحالية وارتفاع اعدادهم، تتعامل معه وزارة التعليم بشفافية وعدالة لأن معيار المعدل ورغبة الطالب والطاقة الاستيعابية، معايير حاكمة بالتصنيف ووضع الأمور في نصابها".

وأضاف، أن "العام الدراسي سيبدأ في السادس من شهر كانون الاول المقبل وسيكون فيه التعليم المدمج حجر الزاوية، الذي يزاوج بين التعليم الالكتروني والتعليم الحضوري بالنسبة للتخصصات ذات المساحات التطبيقية والتدريب العملي وهذه المزاوجة ستوفر مرونة على مستوى الطاقة الاستيعابية".

وبشأن ارتفاع معدلات الطلبة في العام الحالي، أوضح العبودي، أن "العام الماضي كانت مخرجات ثلاثة أدوار من فئة الطلبة الذين يحملون معدلات من 95 إلى 100 تجاوزت عتبة 12897".

ا.ح

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